%10 ارتفاع في حركة مسافري مطار أبوظبي في نوفمبر

سجل مطار أبوظبي الدولي مرور أكثر من 1.3 مليون مسافر خلال شهر نوفمبر الماضي، وبنسبة ارتفاع 9.8% مقارنةً مع الفترة نفسها من 2012، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وكشف تقرير صادر عن مطارات أبوظبي ارتفاع حركة الطائرات بـ10.7% لتصل إلى 11.891 حركة طيران، فيما زادت حركة شحن البضائع بنسبة 33.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 66.5 طن في الشهر الماضي.

وضمت قائمة أكثر خمس وجهات تشغيلاً من مطار أبوظبي الدولي كلاً من الهند، وألمانيا، وبريطانيا، وتايلاند وباكستان.

وأوضحت نتائج التقرير تسجيل مطار أبوظبي الدولي لزيادة كبيرة في عدد المسافرين خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفعل تزايد حركة السفر خلال فترة موسم الحج وعيد الأضحى وسباقات الفورمولا1 في العاصمة أبوظبي، إذ ارتفعت حركة الطائرات في أكتوبر الماضي بنسبة 10.2% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى11.891 حركة طيران، كما زادت حركة شحن البضائع بنسبة 17.9% لتسجل 62.2 طن خلال الفترة نفسها.

وقال المهندس أحمد الهدابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مطارات أبوظبي، إن الشركة سجلت زيادة بنسبة 12.2% في عدد المسافرين خلال الشهور الأحد عشر الماضية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل اجمالي مستخدمي مطار العاصمة منذ بداية 2013 وحتى الآن حوالي 15 مليون مسافر، مشيراً إلى أن هذه النتائج تشكل إنجازاً متميزاً.