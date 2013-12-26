ماليزيا تستهدف 28 مليون سائح في العام المقبل

تأمل ماليزيا أن يصل عدد السياح لديها في العام المقبل إلى 28 مليون زائر، داعية ولاياتها إلى التعاون في ما بينها من أجل طرح برامج سياحية مع بداية 2014.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال وزير السياحة والثقافة الماليزي محمد نظري عبد العزيز، إن من شأن التعاون أن يجعل الحكومة الاتحادية تعمل بشكل جماعي وأكثر فعالية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية أنه يأمل في أن يحصل على "تعاون كل الأطراف من أجل ضمان نجاح هذه المهمة الوطنية إذ لم يتبق سوى 6 أيام (على نهاية العام)".

وأوضح أن وزارته تستهدف أن يبلغ إنفاق السياح خلال العام المقبل 76 مليار رنجيت (07.‏23 مليار دولار).

