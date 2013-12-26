"الإمارات للعطلات" تطرح برامج خاصة بمهرجان دبي للتسوق

أعلنت "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم العطلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، عن طرح برامج خاصة بعملائها في لبنان تتيح لهم السفر وقضاء عطلة مميزة في دبي قبيل انطلاق الدورة الـ19 من مهرجان دبي للتسوق بأسعار جذابة تبدأ من 694 دولاراً أميركياً للشخص الواحد.

وتنطلق فعاليات مهرجان دبي للتسوق في 2 يناير وتستمر حتى 2 فبراير 2014. وتعتبر فترة مهرجان دبي للتسوق من أفضل أوقات السنة لزيارة دبي، بفضل عروض التسوق المذهلة وبرامج الفنادق المميزة، فضلاً عن الأنشطة المتنوعة التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

وتشتهر مدينة دبي حول العالم بمحالها التجارية المتنوعة التي تتوزع على أكثر من 70 مركزاً للتسوق، بما فيها أكبر مركز تسوق في العالم "دبي مول"، الذي يعتبر مقراً لمدينة مغامرات الأطفال الشهيرة عالمياً "كيدزينيا". وتستقطب المدينة سنوياً أعداداً هائلة من المتسوقين من المنطقة ومن مختلف بقاع العالم، الباحثين عن تجربة سفر مميزة لجميع أفراد العائلة.

وأصبحت دبي كذلك مركزاً حيوياً للعديد من الأحداث الرياضية والحفلات الفنية، فضلاً عن الأعداد المتزايدة من الأنشطة الثقافية، بما فيها مهرجان طيران الإمارات الدولي للآداب. وتحتضن دبي المئات من الأبنية الحديثة التي تتميز بطرازها العمراني المتميز، وتتميز بشواطئها الطبيعية ومساحاتها الصحراوية الواسعة التي تأسر الألباب. وقد فازت أخيراً باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتبدأ أسعار برامج "الإمارات للعطلات" إلى دبي من 694 دولاراً أميركياً للشخص الواحد، وتشمل تذكرة الذهاب والعودة (بيروت - دبي - بيروت) في الدرجة السياحية على رحلات طيران الإمارات، وضريبة مغادرة المطار، والانتقال بين المطار والفندق وبالعكس، وإقامة فندقية 3 ليالٍ على أساس المشاركة في غرفة واحدة لشخصين، ووجبة الفطور وضريبة الغرف ورسوم الخدمات. ويحصل العملاء عند وصولهم إلى دبي، على كتيب يحتوي على العديد من القسائم توفر خصومات تقدر قيمتها بـ8 آلاف درهم تشمل المطاعم والأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وبالتعاون مع العديد من الفنادق الشاطئية وتلك التي تقع داخل المدينة، توفر "الإمارات للعطلات" خلال فترة المهرجان، العديد من المزايا والعروض المميزة، بما فيها الليالي المجانية وجلسات المساج والسبا، ووجبات الطعام وغيرها من العروض الخاصة بالجولات والرحلات. وتوفر بعض الفنادق المشاركة في هذه العروض، إقامة ووجبات طعام مجانية لطفلين حتى سن 12.

ومن بين الفنادق المشاركة بعروض الإمارات للعطلات، أعلى فندق في العالم، وهو فندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، الذي تملك مبناه طيران الإمارات، حيث يبلغ ارتفاعه 355 متراً.

ويمكن شراء برامج "الإمارات للعطلات" من الآن وحتى 2 فبراير 2014، على أن يتم السفر بدءاً من 2 يناير و2 فبراير 2014.

ويتمتع المسافرون على طيران الإمارات بإمكانية نقل 30 كيلوغراماً من الأمتعة الشخصية للدرجة السياحية، و40 كيلوغراماً لدرجة رجال الأعمال، و50 كيلوغراماً للدرجة الأولى، إضافة إلى وجبات الطعام الشهية والوجبات الخاصة بالأطفال، وبنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية والذي يوفر برامج وأفلاماً عالمية منوعة عبر أكثر من 1600 قناة مسموعة ومرئية في جميع الدرجات.