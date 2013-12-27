مصر تتلقى 5 عروض استثمارية لإقامة تجمعات سياحية

قالت الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، إنها تلقت 5 عروض استثمارية محلية وعربية، لإقامة تجمعات سياحية، باستثمارات 2.5 مليار جنيه (361 مليون دولار).

وأضافت الهيئة في بيان لها أن 4 عروض تعود لشركات مصرية، وواحد فقط من شركة خليجية. وقالت إن العروض المقدمة اشتملت على كافة الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والخبرات في مجال الاستثمار، من خلال إقامة مشروعات متنوعة.

وبحسب الهيئة، تم عرض خمسة مواقع على مقدمي العروض لتنفيذ المشروعات، منها أربعة في منطقة عيــن السخنـة، والخامس بمنطقــة جنــوب مرسى علم، وكلها على ساحل البحر الأحمر شرق مصر، بمساحة إجمالية 5.6 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية، طرحت 19 مليون متر مربع في مناطق متعددة بجنوب سيناء شمال شرق مصر، وعلى ساحل البحر الأحمر وفي الأقصر جنوب البلاد بداية ديسمبر الجاري، باستثمارات متوقعة 10 مليارات جنيه. وقال مسؤول بارز في الهيئة العامة للتنمية السياحية إن الاستثمار السياحي خلال الفترة الحالية متوقف بالكامل ولا يتعدى عدد الغرف التي تدخل الخدمة سنوياً ألف غرفة، مقابل 5 آلاف غرفة قبل ثورة 25 يناير 2011.

وقال رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، إن المستثمرون سواء العرب أو المصريون في حالة ترقب في الوقت الحالي لما تسفر عنه الأيام المقبلة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت قيام المستثمرين بدراسة عدد من القطاعات الاستثمارية التي من المتوقع أن تحقق عوائد مرتفعة ولكن بالتأكيد كل ذلك مرهون بالاستقرار.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات المحلية والعربية القائمة على أرض مصر لن تكون على المستوى المطلوب قبل الانتهاء من اكتمال مؤسسات الدولة، خاصة أن هناك تخوفات تسيطر على بعض رجال الأعمال بسبب اللجوء للتحكيم الدولي الذي بالتأكيد يضر سمعة الاستثمار في مصر. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الأجنبية سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة السياحة.