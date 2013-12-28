مطارات مصر الدولية تستقبل 31 مليون راكب بـ2013

استقبلت مطارات مصر الدولية خلال العام الجاري أكثر من 31 مليون راكب نقلتهم عبر 316 ألف رحلة جوية في السفر والوصول، كما ذكرت "الشرق الأوسط".

وقال الدكتور أشرف زكي، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار القاهرة جاء في المركز الأول من حيث عدد الرحلات بـ143 ألفا و915 رحلة فيما وصل عدد الرحلات بمطار شرم الشيخ إلى 43 ألفا و425 رحلة ومطار الغردقة 39 ألفا و669 رحلة ومطار برج العرب 26 ألفا و585 رحلة ومطار الأقصر 26 ألفا و585 رحلة.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي استقبل على مدار العام 14 مليون راكب منهم مليون راكب ترانزيت مما يؤكد تعاظم دور مطار القاهرة كمطار محوري يستحوذ على نسبة عالية من ركاب الترانزيت الذين يسافرون إلى ما بعد القاهرة.

وتابع رئيس الشركة قائلا إن مطار شرم الشيخ استقبل ستة ملايين راكب، ومطار الغردقة ستة ملايين كذلك، ومطار برج العرب 2.‏3 مليون راكب، ومطار الأقصر 650 ألف راكب، ومطار أسيوط 358 ألف راكب، ومطار سوهاج 324 ألف راكب، ومطار مرسى علم 865 ألف راكب، ومطار أسوان 250 ألف راكب، ومطار طابا 195 ألف راكب، ومطار مرسى مطروح 162 ألف راكب.

يشار إلى أن حركة الطيران من وإلى مصر قد شهدت تراجعا كبيرا في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 بسبب الاضطرابات في البلاد.

