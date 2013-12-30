"رأس السنة".. ليلة تنافس الأجنحة الملكية بفنادق دبي

ليلة واحدة تفصلنا عن العام الجديد 2014، لكنها ستكون الليلة الأهم، والفارق ما بين عام دارت رحى أحداثه حلوها ومرها، وما بين عام يظل التفاؤل فيه واجهته.

في دبي تتسابق الفنادق في هذه الليلة لتكون أكثر حضورا من غيرها، ولتكون الحد الفاصل ما بين 2013 و2014، فهي "ليلة رأس السنة"، وهي الأكثر طلبا في العام خصوصا على صعيد الفنادق.

وبحسب دائرة السياحة في دبي، فقد امتلأت فنادق دبي عن بكرة أبيها، وباتت نسبة الإشغال فيها 100%، ولم تعد المواقع الشهيرة للحجوزات تلبي أي طلب جديد، في ظل عدم وجود شواغر للغرف أو الأجنحة، ففي الوقت الذي تزور فيه موقع "بوكينغ" لا تجد ما تطلبه في هذا الوقت، خصوصا وأنها الليلة الأغلى في العام.

الأجنحة الملكية لفنادق دبي الفخمة والشهيرة، تم حجزها منذ فترة طويلة، وكان التسابق عليها شديدا، لكنها كانت حديث السياحة خصوصا في هذه الفترة من العام وكل نهاية عام.

ففي الجناح الملكي "رويال بريدج سويت" للمنتجع الأكثر شهرة أتلانتس، والذي أعلن عن فعاليات للألعاب النارية والذي سيكون الأكبر في العالم ليدخل موسوعة غينيس، تم حجزه بقيمة قدرت بأكثر من 150 ألف درهم شاملة ضرائب 20%، بينما كان لجناحي فندق برج العرب في الطابق الـ25، وهجا آخر بأثاثهما الفاخر وأجرهما لهذه الليلة، فسعر الليلة فيهما وصل إلى أكثر من 90 ألف درهم شامل للخدمات.

في حين تتراوح أسعار أجنحة فنادق أخرى مثل فندق جميرة ومينا السلام وأرماني وريكسوس ما بين 40 إلى 70 ألف درهم في هذه الليلة.

فنادق الخمسة نجوم في دبي تنافست على "ليلة رأس السنة" لتكون محط أنظار السياح الذين جاؤوا لمشاهدة احتفالية مدينة أبهرت العالم بإنجازاتها، وتريد أن تكمل مسيرة سحرها.

ولعل فوز مدينة دبي باستضافة إكسبو 2020 قد منح هذه الإمارة دافعا أكبر لتكون وجهة السياح ورجال الأعمال والمستثمرين.