فنادق أبوظبي تستقطب 2.53 مليون نزيل خلال 11 شهرا

أظهرت إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الصادرة يوم أمس الأحد عن ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي إلى 2.53 مليون نزيل بنهاية نوفمبر من العام الحالي بنمو نسبته 17% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، متجاوزاً الأهداف المحددة للعام الحالي، مع تحقيق تحسن ملموس في الإيرادات ونسب الإشغال وفترات الإقامة.

وأضافت الإحصاءات أن عدد الليالي الفندقية ارتفع خلال 11 شهراً بنسبة 26% ليتجاوز 7.9 مليون ليلة، ومتوسط فترة الإقامة الفندقية بنسبة 8% إلى 3.14 ليال، ومستويات الإشغال بنسبة 9% إلى 70%، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وازدادت العوائد الإجمالية بنسبة 19% إلى نحو 5 مليارات درهم (1,4 مليار دولار)، منها 1,9 مليار درهم (517,2 مليون دولار) إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات، بنسبة نمو 18% عن الأشهر الـ11 الأولى من 2012. في المقابل، تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 1% إلى 477,22 درهماً (122 دولاراً).

وأظهرت إحصاءات الهيئة ارتفاعاً في عدد نزلاء 149 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في الإمارة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 26% إلى 260,8 ألف نزيل، أمضوا 856,8 ألف ليلة بزيادة 27% عن الشهر نفسه من 2012، في حين بلغت مستويات الإشغال 83% بنسبة نمو 10%، والعوائد الإجمالية 669 مليون درهم (190,3 مليون دولار) بزيادة 19% عن شهر نوفمبر 2012.

وقال جاسم الدرمكي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن هذه النتائج تعكس بوضوح الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي احتضنت الإمارة خلاله باقة من الفعاليات منها "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي" و"مهرجان أبوظبي السينمائي" و"كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم" ومعرض "فن أبوظبي".

وأضاف "تكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ضوء زيادة رصيدنا من الغرف الفندقية بحوالي 2500 غرفة جديدة في 12 منشأة فندقية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

كما وصل متوسط فترة الإقامة إلى 3,3 ليال، وهو ما اعتبره الدرمكي "تأكيداً لنجاح رسالتنا التي تدعو الزوار إلى أبوظبي للاستمتاع بمعالمها ومرافقها السياحية والثقافية والترفيهية الأكثر تميزاً وتنوعاً".

وخلال 11 شهراً، حققت السياحة الداخلية نمواً قدره 6% موفرة 866 ألف نزيل، أمضوا ما يزيد على مليوني ليلة فندقية بزيادة 30%، وبمتوسط 2,31 ليلة للنزيل الواحد، بزيادة 23% عن الفترة نفسها من 2012.

وقال الدرمكي "يتزايد أعداد الزوار من داخل الدولة الذين يفضلون تمضية عطلات أطول بالمنشآت الفندقية في أبوظبي.. وتبدو الآفاق واعدة مع الاتساع المطرد في خارطة فعالياتنا ومنتجاتنا السياحية".