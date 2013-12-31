60 مليون مسافر يعبرون مطار دبي خلال 11 شهراً

كشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة مطارات دبي عن ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 15,3%، لتصل إلى 60,3 مليون مسافر، مقابل 52,3 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير أن أعداد المسافرين عبر المطار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9,5٪ مقارنة بنفس الشهر من العام 2012، لتصل إلى 5,3 مليون مسافر مقابل 4,8 مليون مسافر، وبذلك تتجاوز عدد المسافرين الدوليين، حاجز الخمسة ملايين مسافر للشهر الثاني عشر على التوالي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

واستأثرت دول غرب أوروبا بالزيادة الأكبر من إجمالي عدد المسافرين خلال شهر نوفمبر بزيادة 97637 مسافراً، تلتها شبه القارة الهندية بزيادة 56732 مسافراً، ثم دول مجلس التعاون الخليجي 56711 مسافراً، تلتها أستراليا 51151 مسافراً، وأفريقيا 46731 مسافراً.

وجاءت أوروبا الشرقية في صدارة المناطق من حيث نسبة النمو المسجلة في عدد المسافرين بزيادة نسبتها 56.5.%، نتيجة للرحلات الجديدة التي دشنتها "فلاي دبي" لخدمة هذه المنطقة، وجاءت أستراليا في المركز الثاني بزيادة 33.4%، لقيام خطوط “كوانتس” بإطلاق عملياتها من دبي في وقت سابق من هذا العام، تلتها روسيا وجمهوريات كومنولولت الدول المستقلة 18.8%.

وارتفعت حركة الطائرات خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 31525 حركة مقابل 29749 حركة، وبهذا يرتفع إجمالي حركة الطائرات ما بين يناير ونوفمبر 2013 بنسبة 7,6% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 337121 حركة مقابل 313300 حركة.