طيران الإمارات تودع عام 2013 بـ164 ألف رحلة

قامت شركة طيران الإمارات بنقل 43 مليون مسافر عبر 164 ألف رحلة في عام 2013، فيما استطاعت طائراتها قطع مسافة تعادل الطيران حول العالم أكثر من 18 ألف دورة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وحققت "طيران الإمارات" إنجازات قياسية في العام الذي طويت صفحته أمس، فقد وزعت الناقلة ـــ على رحلاتها المغادرة من دبي ـــ أكثر من 46 مليون وجبة، العام الماضي، في الوقت الذي حصلت فيه على عدد من الجوائز الدولية المرموقة، من أبرزها جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" من "سكاي تراكس".

وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك: "كان 2013 عاماً متميزاً آخر لـ(طيران الإمارات)، إذ واصلنا خلاله الارتقاء بالمعايير السائدة في الصناعة من خلال الاستثمار المكثف، واعتماد نهج يتسم بالابتكار، ومواصلة تعزيز خدماتنا على المستوى العالمي، لنوفر بذلك قيمة فضلى لملايين المسافرين على رحلاتنا، في مختلف أرجاء العالم".