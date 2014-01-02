حجوزات المواطنين تنعش السياحة المصرية برأس السنة

قال عاملون بقطاع السياحة المصري، إن نسب الإشغال خلال موسم واحتفالات رأس السنة فاقت التوقعات، رغم الأحداث الجارية التي تشهدها بعض المحافظات وخاصة القاهرة التي تشهد العديد من المظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن نسب الإشغال تراوحت بشكل عام ما بين 40 و85% في المناطق السياحية، وأن غالبية الحجوزات خلال هذا الموسم كانت من نصيب المصريين.

ووفقاً للأرقام والإحصائيات الرسمية التي أعلنها مسؤولون بوزارة السياحة المصرية، فقد بلغت نسبة الإشغال في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 50%، ونحو 63% في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فيما وصلت إلى 65% في الإسكندرية.

فيما كانت النسبة الأكبر من نصيب منطقة العين السخنة بمحافظة السويس بواقع 100%، فيما تراجعت نسبة الإشغال في الأقصر بأسوان إلى 10%، وسجلت في أسوان 14%.

وقال أحمد جلال، موظف بحجوزات أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، إن نسب الإشغال بالمدينة مناسبة في ظل الأحداث التي تشهدها مصر، واستمرار إحجام بعض الدول الأوروبية على عدم العودة إلى مصر حتى الآن، وهو ما يزيد من الضغوط التي يواجهها قطاع السياحة المصري في ظل المنافسة الشرسة مع السياحة التركية والإسرائيلية والماليزية.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في الوقت الحالي تتراوح بين 60 و75%، وكان من المتوقع أن نحقق هذه النسب في احتفالات رأس السنة، لكن تظل المشكلة الرئيسية التي تواجه أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية هي استمرار انخفاض أسعار الغرف ودعم التمكن من تحقيق عوائد مالية تعوض الخسائر التي كانت تطارد العاملين في القطاع طيلة الفترات الماضية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في تقرير أصدره الأسبوع الماضي أن الإيرادات السياحية لمصر سجلت تراجعا بنسبة 64.7% خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي محققة 931.1 مليون دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح إيهاب عادل، موظف بشركة سياحة بالقاهرة، أن نسب الإشغال بالقاهرة ما زالت دون المستوى المطلوب، ولكن هذا أمر طبيعي في ظل استمرار المظاهرات في شوارع العاصمة.

وأكد أن غالبية الحجوزات سواء الخارجية أو الداخلية تتجه غالباً إلى المدن والمناطق السياحية وخاصة شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، لكن ربما لا تصل نسب الإشغال في فنادق القاهرة إلى 45% على الأكثر.