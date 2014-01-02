مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بـ150 فعالية

تنطلق اليوم في إمارة دبي الدورة التاسعة عشرة لمهرجان دبي للتسوق لتكون الاحتفالية بوابة دبي للعام الجديد 2014.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، يحمل مهرجان التسوق في جعبته هذا العام أكثر من150 فعالية متميزة، والكثير من العروض الترويجية والجوائز القيّمة.

ويختبر زوار المهرجان تجارب "التسوق بكل روائعه" على مدى 32 يوماً في ظل أجواء الفرح والترفيه والاحتفالات والجوائز التي تستمر حتى 2 فبراير.

وتنطلق عروض الكرنفال الأضخم في تاريخ المهرجان الساعة 6 مساء بشارع السيف، وهو العرض الأكبر، حيث يُشارك فيه مئات الاستعراضيين من مختلف الجنسيات والفنون. فيما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية في تمام الساعة 7 مساء على خور دبي، وستمتد على 7 مواقع لإتاحة المجال للجمهور لمشاهدة هذه الألعاب النارية من أماكن عدة.