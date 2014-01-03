خبراء: 5 ملايين زائر متوقع لمهرجان دبي للتسوق بـ2014

مع انطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان دبي للتسوق 2014، توقع خبراء تحقيق الحدث أرقاماً قياسية باستقطاب 5 ملايين زائر بنمو 10%، بالإضافة إلى مبيعات تتجاوز 15 مليار درهم.

وبحسب صحيفة الاتحاد، تأتي هذه التوقعات في ظل نمو حركة السياحة المحلية والخارجية المتوقعة خلال الموسم الشتوي، والذي يتقاطع مع فعاليات المهرجان، فيما سيمثل زوار الحدث من خارج الدولة ما بين 25% إلى 30%، تستقطبهم العروض والفعاليات والجوائز.

وبحسب بيانات حول المهرجان الذي يستمر 32 يوماً، فإنه يتيح الفوز بنحو 160 سيارة من مختلف الطرازات، بينها سحوبات على 62 سيارة إنفينيتي "كيو إكس 60" و"جي 25".

ويطرح الحدث سحوبات للفوز بـ32 كيلوغراماً من الذهب و32 خاتم سولتير تقدمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين بما قيمته 500 درهم من الذهب والألماس والمجوهرات.

وتشمل حملات المهرجان في 2014، حملة "تسوق واربح"، التي تمكن المتسوقين الذين يشترون بما قيمته 200 درهم فأكثر من مراكز التسوق المشاركة في الحملة الحصول على كوبونات تخولهم دخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن نصف مليون درهم في نهاية المهرجان، وحملة "تذوق واربح"، وهي تخول كل من يتناول وجبة طعامه في أحد المطاعم المشاركة بما قيمته 100 درهم ومضاعفاتها من دخول السحب على الجائزة الكبرى وهي 350 ألف درهم.

ويشارك في مهرجان دبي للتسوق 2014 نحو 6 آلاف محل، و70 مركز تسوق تقدم تخفيضات حقيقية على مختلف أنواع البضائع والخدمات، والتي تصل إلى حوالي 75%، لتعزيز مبيعاتها خلال أيام الحدث.

وتستحوذ النفقات على قطاعات التسوق أكثر من 60% من قيمة الإنفاق الإجمالي لزوار المهرجان، وهو ما يعكس الأهمية النسبية لقطاع التسوق في المهرجان، الأمر الذي دفع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى التركيز هذا العام بشكل أكبر على قطاع التجزئة، لتعزيز حركة التجارة من خلال مفاهيم جديدة للتسوق، وزيادة فرص الربح، لاسيما في ظل توقعات ببلوغ مشتريات التجزئة 33 مليار درهم بحلول عام 2017، بنمو سنوي 5.7%.

