المطارات المصرية تستقبل 15.5 مليون راكب خلال 2013

أعلن الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن المطارات المصرية استقبلت العام الماضي 15.5 مليون راكب، من بينهم 9.5 مليون خلال النصف الأول من العام ذاته.

وأوضح نصر في تصريحات يوم أمس السبت، أن المطارات الداخلية استقبلت في النصف الثاني من العام الماضي 6 ملايين راكب بانخفاض أكثر من 50% عن النصف الأول، وذلك بسبب حظر العديد من الدول السفر لمصر بعد ثورة 30 يونيو. وأضاف نصر أن حركة الطيران والركاب في مطاري شرم الشيخ والغردقة أقل من العام الماضي بـ 20%، بينما لم تشهد تحسناً كبيراً في مطاري أسوان والأقصر، حيث تتحسن ببطء شديد.

وتشهد حركة الطيران والركاب في المطارات الإقليمية المصرية حالياً تحسناً طفيفاً، حيث لم تصل إلى المعدلات الطبيعية التي كانت عليها من قبل في هذا الوقت من العام الذي يواكب احتفالات أعياد الميلاد.