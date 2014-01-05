تقرير: السائح الكويتي ينفق 3000 دولار يومياً

كشفت دراسة كندية أن حجم الإنفاق السياحي الكويتي بلغ 4.6 مليارات دولار لعام 2013 الماضي، وقالت إن هذا الإنفاق لا يشمل مصاريف السفر الى السعودية.

وقال التقرير الذي أعدته شركة (S.M) إن معدل حجم الإنفاق للسائح الكويتي يبلغ في اليوم الواحد 3 آلاف دولار مقسّمة بين تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق ووسائل الترفيه ومجالات صرف أخرى، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وأوضح التقرير أن النسبة الأكبر من حجم صرف السائح الكويتي تستهلكه تذاكر الطيران بنسبة %54، فيما يبلغ حجم الصرف على حجوزات الفنادق 18% من إجمالي معدل الإنفاق، و8.5% للطعام، و4% للمواصلات العامة الأرضية، و5.3% لتأجير السيارات و4% لوسائل الترفيه.

أما وسائل الاتصالات فتستهلك ما نسبته 3.2% من حجم إنفاق السائح الكويتي الذي ينفق 2.5% من حجم إنفاقه في السفر على لوازم سفر إضافية.

وقالت الدراسة إن 74% من السياحة الصادرة من الكويت هي سياحة ترفيهية، فيما تمثل سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات 26%.