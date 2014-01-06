عروض "مغرية" من شركات الطيران بالإمارات في 2014

بدأت شركات الطيران في الإمارات تقدم عروضا ترويجية في أعقاب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي وموسم الإجازات الشتوية المحلية، لتشجيع حركة السياحة، خصوصا في ظل انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وفقا لما ذكرت صحيفة الاتحاد.

وتنتهي اليوم فرصة الحجز على رحلات تتضمن عروضاً بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25% للسفر من وإلى الإمارات، فيما يستمر الحجز على رحلات أخرى، ويسري تطبيق أسعار العروض على الرحلات من منتصف الشهر الجاري، وحتى منتصف يوليو المقبل، وقبيل موسم رحلات إجازات الصيف.

وفي هذا الإطار، تنتهي اليوم عروض "طيران الإمارات" التي أطلقتها للسفر لأكثر من 100 وجهة حول العالم بأسعار مخفضة، ضمن حملة ترويجية جديدة على درجتي رجال الأعمال والسياحية تحت شعار "أهلا 2014"، على أن يكون السفر ما بين 15 يناير الجاري و20 يوليو المقبل.

إلى ذلك، وفرت طيران الإمارات فرصة السفر إلى أكثر من 300 مدينة حول العالم، من خلال اتفاقيات الشراكة العديدة، ويتاح السفر في جميع القطاعات بتذكرة سفر واحدة، مع فحص الأمتعة حتى الوجهة النهائية.

وأفاد تيري أنتينوري النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، أن الأسعار على الدرجة السياحية، خلال فترة العرض الذي ينتهي اليوم تبدأ من 1465 درهماً للسفر إلى أوروبا، و2085 درهماً إلى الشرق الأقصى وأستراليا، و695 درهماً إلى أفريقيا، بينما تبدأ أسعار السفر على درجة رجال الأعمال من 4695 درهماً للسفر إلى أوروبا، و6985 درهماً إلى الشرق الأقصى وأستراليا، و2915 درهماً إلى إفريقيا.

وأوضح أن تخفيضات عروض السفر تتراوح بين 10% و 30% على مختلف الرحلات، خصوصاً على رحلات المغادرة من مطارات الإمارات، مشيراً إلى أن من بين الشركات التي طرحت عروضاً طيران الإمارات والاتحاد للطيران، وفلاى دبي، والعربية للطيران، إلى جانب شركات عربية، مثل الأردنية ومصر للطيران، وشركات طيران أجنبية مثل الماليزية والنمساوية.

من جانبها، خفضت شركة فلاي دبي أسعارها بنسب وصلت إلى 30% على أدنى سعر متاح، على أكثر من 20 وجهة تغطي مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، ووجهات في الهند وأفغانستان، إلى جانب جزر المالديف، وتسري هذه العروض على الدرجة السياحية.

من ناحية أخرى، قال شام ديور مسؤول تنفيذ المبيعات في الخطوط الجوية العمانية، إن الناقلة أطلقت عروضاً تقضي بتخفيض الأسعار بنسبة 20% على تذاكر السفر من مطارات الدولة إلى أكثر من 10 وجهات، في كل من مصر والهند وبنجلاديش وعمان، على الدرجة السياحية، ورجال الأعمال، وذلك عبر مطار مسقط.

إلى ذلك، طرحت طيران الجزيرة عروضاً للمسافرين على متن رحلاتها من مطاري دبي وآل مكتوم عبر مطار الكويت، إلى جانب السفر من 10 وجهات أخرى إلى دبي، بأسعار تقل 20%، بشرط الحجز خلال فترات محدودة، غالباً خلال 24 ساعة، إلى جانب طرح عروض شاملة، بالتعاون مع شركات سياحة، إلى عدة وجهات عربية.