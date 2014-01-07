الخطوط الجوية السعودية تدخل مليون مقعد جديد في 2014

وقعت الخطوط الجوية السعودية مؤخراً عقدين لمشروع جديد لصيانة محركات وأجسام الطائرات، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليار ريال.

وقال المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن توقيع العقدين يجعل الشركة تحتاج إلى ما لا يقل عن 5 آلاف فني سعودي لصيانة وهندسة الطيران خلال السنوات السبع المقبلة، وهو الأمر الذي دفع بها للنقاش مع وزارة العمل، لإيجاد برامج تدريب وتأهيل لهؤلاء الشباب.

وتوقع الملحم على هامش تكريم موظفي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصيانة الطائرات، أمس بجدة، أن تنمو أعداد المسافرين عبر الشركة لتصل إلى 28 مليون راكب بحلول 2020، مبيناً نية الخطوط السعودية إدخال مليون مقعد جديد خلال 2014، وسيعلن عن ذلك قريباً.

وفيما يتعلق بمدينة الشحن الجديدة، أوضح أن المدينة في طور التأسيس في الوقت الحاضر، وجار دراستها والبحث عن شريك فني، مضيفا "نتوقع خلال ثلاث سنوات أن تصبح حقيقة في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومن أكبر مدن الشحن في المنطقة".