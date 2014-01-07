"الغاليريا".. بوابة أبوظبي لمحال بيع التجزئة الفخمة

نظمت "الغاليريا" في جزيرة المارية بأبوظبي، أمس الأحد، عرض "الغاليريا.. بوابة الأناقة"، أحد أهم عروض الأزياء في المنطقة، والذي ضمّ تشكيلة لمجموعة من الأسماء العالمية في تصميم الأزياء والمجوهرات، الأمر الذي يعزز مكانة الغاليريا كوجهة رائدة لأكثر محال بيع التجزئة فخامة.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية: "صُمّمت جزيرة المارية على غرار أكثر المراكز الحيوية في العالم لتصبح مركزاً عصرياً لتطوير الأعمال من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمدينة عربية معاصرة".

وأضاف: "ساهمت الشراكات الراسخة التي عقدناها مع شركات عالمية مثل شركة "ريليتد" من خلال الغاليريا وفنادق ومنتجعات روزوود أبوظبي، في توفير أعلى معايير الجودة في الخدمات ووسائل الراحة المتوافرة على الجزيرة، بالإضافة إلى قُرب تدشين ممشى الواجهة البحرية الذي سيربط مراكز الجذب الرئيسية في الجزيرة مع مربعة الصوة، سيعزز من مكانة جزيرة المارية كوجهة جذب سياحية رئيسية في أبوظبي".

ومن جانبه قال كينيث هيمل، الشريك الإداري في شركة "غلف ريليتد"، الرئيس التنفيذي لشركة "ريليتد أوربان": "تتمحور رؤية الغاليريا حول توفير وجهة رئيسية تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية وأشهر المطاعم الراقية، ما يجعل من جزيرة المارية وواجهتها المائية مركز جذب متميزاً لجميع المقيمين والزوار في أبوظبي، حيث تضم الغاليريا حالياً 130 من أشهر العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة تحت سقف واحد".

يُشار إلى أنه قام بتطوير الغاليريا كلٌّ من شركة "جلف ريليتد" ووحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، وتقع في جزيرة المارية التي تعد منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي وتتميز بإطلالة فريدة على الواجهة البحرية وأفق مدينة أبوظبي.

وتحتضن الغاليريا 130 محلاً تجارياً تحت سقف واحد منها 50 علامة تجارية تفتتح مراكزها للمرة الأولى في أبوظبي، والتي تشمل نخبة من العلامات التجارية في عالم الأزياء والتجزئة، إلى جانب تشكيلة متميزة من المطاعم العالمية، لتقدم بذلك الغاليريا نموذجاً عصرياً جديداً في عالم التسوق الراقي وتناول الطعام الفاخر في العاصمة والمنطقة. ومن المنتظر أن تقدم الغاليريا إلى أبوظبي مفهوماً جديداً للمطاعم في الأشهر القادمة.