الخطوط السعودية تخطط لتعيين 5 آلاف موظف خلال 7 سنوات

قال مدير شركة الخطوط الجوية السعودية المهندس خالد أن السعودية لن تدخل في منافسة مع شركات الطيران الجديدة التي ستعمل في النقل الجوي الداخلي، مؤكدا التزام الشركة بالأسعار الحالية للسفر الداخلي بغض النظر عن أي أسعار تنافسية تقدمها الشركتان الأخريان.

وأوضح الملحم في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن الخطوط السعودية تملك شريحة عريضة من العملاء في سوق النقل الداخلي، إلى جانب أنها تسير رحلاتها إلى وجهات متعددة إلى عدد من المدن السعودية، وهو الأمر الذي يكسبها ميزة تنافسية، لافتا إلى أن الأسعار لن يطرأ عليها أي تغيير فيما يتعلق بالرحلات الداخلية ووصفها بأنها الأرخص.

وبين الملحم أن النمو في قطاع الطيران السعودي سريع ويتطلب توطين صيانة الطائرات، مشيرا إلى أن إدارته تبحث مع وزارة العمل برامج تدريب، حيث سنحتاج خلال السنوات السبع المقبلة إلى خمسة آلاف موظف للصيانة، الأمر الذي يتطلب افتتاح مدارس فنية ومعاهد متخصصة ودورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية.

من جانبه قال المهندس نادر خلاوي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إن مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد سيشهد إنشاء حظائر لصيانة الطائرة تكفي لاستيعاب 12 طائرة في الوقت نفسه، كما أن مساحة الورش ستزداد بشكل كبير، وستجري الاستعانة بأحدث التقنيات في نقل وتخزين قطاع الغيار، مؤكدا أن الجميع ينظر لمستقبل مشرق للشركة والعاملين فيها.

وأشار إلى أهمية الصيانة الوقائية لأسطول الطائرات بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، وكذلك المتابعة المستمرة من فرق التفتيش الدولي التي تقوم بحملات تفتيش على قطع الغيار وطرق تركيبها؛ نظرا لارتفاع المخاطر بالنسبة للطائرة أثناء الطيران.

ويرى خبراء في قطاع الطيران أن دخول الشركات الجديدة سوق النقل الداخلي سيغير في طبيعة المنافسة بين الشركات التي ستقدم أسعارا أقل من السقف السعري المحدد من قبل الحكومة، حيث ستجد الشركات مجالا لبيع تذاكر بأسعار رمزية في حملاتها التسويقية وتكسب الخطوط السعودية ميزة في فرض قوتها في السوق لاعتماد الكثير من القطاعات الحكومية بالتعامل معها بموجب أمر الإركاب الذي يدفع لاحقا، وهو الأمر الذي قد لا يتوافر للشركات الجديدة في بداية مرحلة التشغيل.