الخطوط السعودية تنقل أكثر من 25 مليون راكب بـ2013

نقلت الخطوط الجوية العربية السعودية خلال 2013 أكثر من 25 مليون راكب، محققة بذلك أعلى معدل لنقل الركاب منذ تأسيسها قبل حوالي 70 عاماً.

ووفقا لصحيفة الشرق، فقد وصل معدل انضباط الرحلات خلال العام الماضي لمعدلات قياسية جديدة، حيث بلغ 90.46% بزيادة قدرها 1.61% عما تم تحقيقه عام 2012 البالغ 88.85%، ويأتي ذلك تأكيداً على الانسيابية الكبيرة في المنظومة التشغيلية إلى جانب الارتقاء بباقة الخدمات المقدمة في مختلف المواقع وعلى متن الطائرات.

وقال مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم إن الأداء التشغيلي خلال العام الماضي تضمن نقل (14,700,079) راكباً على القطاع الداخلي بزيادة (516579) راكباً وبنسبة زيادة بلغت 3.64%، مقارنةً بما تم نقله في 2012، كما يشمل كذلك نقل (10,541,342) راكباً على القطاع الدولي بزيادة (396685) راكباً مقارنةً بما تم نقله في 2012، بنسبة زيادة بلغت 3.91%.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في معدل نقل الركاب على القطاع الداخلي مقارنةً بعام 2012 تؤكد النمو المتواصل في حركة النقل الجوي والإقبال على السفر جواً بين مختلف مناطق المملكة.