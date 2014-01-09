تحويل رحلات من الكويت للبحرين مع تدني الرؤية

أفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار الكويت إلى مطار البحرين، بسبب تدني الرؤية لنحو 150 مترا.

وقال مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل إن رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من بانكوك وكوتشن وترفاندروم وكولومبو ورحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن جرى تحويلها إلى مطار البحرين بدلا من مطار الكويت الذي وصل مستوى الرؤية فيه خلال الصباح الباكر إلى 50 مترا.

وهبطت عند حوالي الساعة الثامنة صباحا رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من بومباي في مطار الكويت بعد تحسن الأحوال الجوية إلى جانب مغادرة بعض الرحلات.

وعاودت الإدارة العامة للطيران الكويتية تحويل الرحلات القادمة إلى البحرين بعد أن أصبحت الرؤية متدنية مرة أخرى، إذ يبلغ المسموح فيه دوليا للرحلات القادمة 250 مترا.