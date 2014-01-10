97 مليون سائح صيني انتشروا في دول العالم بـ2013

وصل عدد السيّاح الصينيين 97 مليوناً في 2013، مرتفعاً بذلك 14 مليوناً مقارنة بعام 2012، وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية.

وكانت صحيفة "ديلي تشاينا" الرسمية توقعت استمرار ارتفاع عدد السياح نظراً إلى التوسع القوي المنتظر للطبقة المتوسطة في ثاني اقتصاد عالمي.

وكانت الصين احتلت عام 2012 المرتبة الأولى عالمياً لجهة نفقات السياح في الخارج بـ102 مليار دولار، بحسب أرقام منظمة السياحة العالمية.

واعتبر الخبير في مركز للبحوث تشرف عليه الحكومة (الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية) سونغ روي، أن النفقات ستتجاوز هذا الرقم خلال عام 2013. مؤكدا أن السياح الصينيين ينفقون كثيراً في الخارج ويلقبون أحياناً بالمحافظ النقالة.

وفي الخارج، تحتدم المنافسة لجذب السياح الصينيين، فهم زبائن مفضلون في قطاع المنتجات الفاخرة وغالباً ما يسافرون ضمن مجموعات ويزورن دولاً عدة في جولة واحدة. وأعلنت دول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إجراءات لتسهيل حصول الصينيين على تأشيرات دخول، بينما تفيد منظمة السياحة العالمية بأن عدد السياح الصينيين كان 10 ملايين فقط عام 2010.

إلى ذلك انخفض مؤشر أسعار الجملة الصيني، الذي يعد مقياس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة، 1.9% العام الماضي على أساس سنوي.

وشهد المؤشر تراجعاً للشهر الـ22 على التوالي خلال ديسمبر. يذكر أن الاقتصاد الصيني يشهد تعافياً بسيطاً وسجل نمواً نسبته 7.7% خلال الربع الأول عام2013 و7.5% خلال الربع الثاني و7.9% خلال الربع الأخير من عام 2012.