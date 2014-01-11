انتعاش مبكر لمكاتب السفر السعودية.. والحجوزات 90%

رصد عاملون في قطاع السياحة والسفر شرق السعودية انتعاشا مبكرا في حجوزات السفر لإجازة منتصف الفصلين الدراسيين، مما أدى إلى قفزات مبيعات وكالات السفر والسياحة العاملة بالسوق المحلية، إلى جانب تحقيق شركات الطيران معدلات إشغال كاملة وصلت إلى 90 بالمئة.

ولاحظ المراقبون الذين تحدثوا لصحيفة اليوم السعودية ارتفاع معدلات إشغال الفنادق والمنتجعات السياحية، والتي تعتبر أكثر جاذبية للمسافرين؛ بحكم الأجواء الشتوية خلال الإجازة.

وبحسب المراقبين أنفسهم، لا تستطيع شركات الطيران توفير السعة المقعدية اللازمة لمواجهة الطلب؛ نظرا لعدم توقعهم الرغبة الشديدة والمبكرة في السفر خلال إجازة منتصف الفصلين.

وأكد أخصائي مبيعات سفر وسياحة بأحد الشركات العاملة في الأحساء، سيف السلطان، أن نسبة الإشغال في الحجوزات 90 بالمئة لجميع الدول، وتصدرت دول الخليج (الإمارات، قطر، الكويت)، إضافة إلى تركيا وماليزيا، سيرلانكا، تايلاند، أميركا، في حين تراجعت الحجوزات إلى مصر 50%، فيما انعدمت الحجوزات إلى سوريا؛ لتوقف الطيران لديهم، وتوقف إصدار التذاكر بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.

وقال السلطان "أصبح للناس وعي أكثر تجاه السفر، فأصبحوا يؤكدون حجوزاتهم قبل ستة أشهر من سفرهم، فيستطيعون بذلك الحصول على أفضل أماكن للإقامة، وعلى أفضل الأسعار للتذاكر؛ لانخفاضها في حينها".

وأكد السلطان ارتفاع أسعار التذاكر إلى 30 بالمئة في وقت الإجازة، حيث يكثر الطلب عليها، في ظل انعدام الرقابة على المكاتب، مما يفتح بابا للتلاعب بالأسعار، ناصحا من يرغب بالسفر، الحجز المبكر؛ لتلافي هذا الغلاء، وليحظى بالمكان المناسب.

وتوقع عدد من وكالات السياحة والسفر انتعاش الطيران الداخلي بين مناطق المملكة، وتحديداً للمشاعر المقدسة؛ نظير الطلب المتواصل عليها.