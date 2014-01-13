تقرير: استمرار ارتفاع المسافرين بالمنطقة في 2014

أكد تقرير اقتصادي استمرار الانتعاش في قطاع صناعة الطيران التجاري في المنطقة في العام الجديد.

ووفقاً لصحيفة "البيان"، أشار تقرير "ديلويت" إلى ارتفاع عائدات الشركات والإنفاق على شراء طائرات جديدة، مبيناً أن إنفاق الإمارات و11 دولة أخرى ساهم بنسبة 8 % من الإنفاق على شراء الطائرات في عام 2011.

وأكد التقرير أن مستويات الإنتاج ستحقق أرقاماً قياسياً في العام الجاري وسيكون المحرك الرئيس لهذا النمو بدء دورات تجديد وإحلال طائرات شركات الطيران التجاري، واستبدال طائرات جديدة بالطائرات القديمة التي تشغلها في الوقت الحالي، واستغلال الجيل الجديد من الطائرات النفاثة التجارية الحديثة المتفوقة من حيث الكفاءة وتوفير الوقود، فضلاً عن استمرار الارتفاع في إعداد السافرين جواً وارتفاع الطلب على الطيران في مناطق الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا والمحيط الهادي بصفة خاصة.

وأوضح التقرير استمرار الارتفاع في أعداد السافرين جواً وارتفاع الطلب على الطيران في مناطق الشرق الأوسط، فضلاً عن آسيا والمحيط الهادي بصفة خاصة.

وأضاف التقرير أن ارتفاع الطلب على الطيران في الدول التي تتزايد فيها الثروات خاصة الهند والصين ودول الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادي، سيسهم في ارتفاع الطلب على السفر الجوي، فضلاً عن عنصر النمو التجاري ونمو الأعمال والشركات وتزايد الحاجة الى الشحن الجوي.

وسجلت العلاقة بين عدد المسافرين والأرباح نمواً كبيراً خلال فترة الثلاثين عاماً الماضية، ما نتج عنه ارتفاع في معدل استخدام الطائرات وبيع تذاكر السفر الجوي. والمتوقع أن يرتفع الطلب على السفر الجوي بنسبة 5% في الأعوام العشرين المقبلة ما يسهم في ارتفاع إنتاج الطائرات.