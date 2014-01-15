"طيران الإمارات" تتجه لافتتاح 20 وجهة جديدة 2014

تخطط شركة "طيران الإمارات" لافتتاح 20 وجهة جديدة خلال العام الجاري، مستفيدة من طلبيات الشراء المؤكدة التي أبرمتها خلال العامين الماضيين، والتي تصل إلى 400 طائرة جديدة ضمنها 150 طلبية شراء خلال معرض دبي للطيران بشهر نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان".

وفي هذا الشأن، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة العمليات التجارية، إن الوجهات الجديدة تأتي استمراراً لسياسة الشركة منذ 3 سنوات في التوسع على وجهات جديدة حول العالم بشكل سنوي.

وأضاف أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2013 فاق 60 مليون مسافر مقارنة مع 57 مليون مسافر خلال عام 2012، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تعتبر دليلاً على نجاح سياسات الشركة في التوسع بكافة القارات، ولافتاً إلى أن النمو المتواصل للشركة بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها حكومة دبي في المطارات يشكل ضمانة لاستمرار دور قطاع الطيران كدافع رئيس في عملية التنمية الاقتصادية ضمن منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأشار إلى أن الخطوط التي سنفتتحها ستعطينا فرصاً للنمو وفي الوقت نفسه تعطي لدبي بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً فرصاً حقيقية لفتح خطوط اقتصادية وتجارية مع هذه الدول، خصوصاً وأن طيران الإمارات يربط الدولة بما يفوق 137 وجهة حول العالم. وأكد أن الشركة تقوم بوضع هذه الوجهات على قائمة الوجهات السياحية التي يتم الترويج لها عبر الناقلة من خلال شبكتها العالمية، مشيراً إلى أن تأثيرها على حركة التجارة والسياحة بين هذه الدول والإمارات سيكون إيجابياً.

وأوضح أن عقود الطائرات الجديدة تدخل أيضاً في إطار تحديث أسطولها، الجوي إذ يبلغ متوسط عمر طائراتها النفاثة ست سنوات، في الوقت الذي يقدر فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات (إياتا) متوسط العمر عند 11 عاماً، مشيراً إلى أن تحديث الأسطول بشكل دوري يعتبر عاملاً مهماً ويساهم بشكل مباشر في خفض فواتير والصيانة وتقليل قيمة الوقود التي تحتاج إليها بنسبة 15% وهو ما يرفع من هامش ربح الشركة على المدى الطويل.

وتوقع المعلا أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2020 مع استضافة إكسبو وتحقيق رؤية دبي لتطوير القطاع السياحي والتي تهدف إلى استقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020.