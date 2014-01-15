"طيران الإمارات" تضاعف رحلاتها لإيرلندا بداية سبتمبر

تعتزم "طيران الإمارات" تشغيل رحلة يومية ثانية من دون توقف بين دبي ودبلن بدءاً من سبتمبر المقبل.

وبحسب بيان صحافي للشركة ستعزز الرحلة اليومية الجديدة عمليات طيران الإمارات اليومية الحالية إلى العاصمة الأيرلندية التي انطلقت قبل عامين من الآن.

وقد تم اختيار التوقيت لتسهيل رحلات متابعة السفر للركاب القادمين من دبلن إلى العديد من الوجهات في أستراليا ونيوزيلندا، مثل ملبورن وبريسبن وأوكلاند مع وقت انتظار أقصر في دبي.

وتوفر "طيران الإمارات"، بموجب شراكتها مع كوانتاس، رحلات متابعة إلى أكثر من 60 مدينة عبر أستراليا ونيوزيلندا.

كما ستوفر الرحلات اليومية الجديدة المزيد من رحلات الربط عبر دبي إلى الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية وشرق وجنوب إفريقيا، ما يتيح لرجال الأعمال توفير الوقت بالسفر ليلاً والوصول إلى دبي في الصباح الباكر.

وأشار البيان إلى أن هذه الرحلات ستعتمد طائرة من طراز بوينغ 777-300ER ، ما يزيد السعة على هذا الخط بمقدار 5000 مقعد أسبوعياً في الاتجاهين وتوفر هذه الطائرة 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 مقاعد فخمة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً فاخراً في درجة رجال الأعمال و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن الرحلات اليومية الجديدة ستوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين بين دبي ودبلن وما بعدهما، ما يتيح لرجال الأعمال الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني بهذا التطور، وقال إن خدمة دبلن شكلت منذ إطلاقها واحدة من قصص نجاح طيران الإمارات، حيث لاقت إقبالاً كبيراً منذ البداية، ويمثل قرار الناقلة تشغيل 7 رحلات أخرى أسبوعياً أخباراً جيدة للمسافرين بين دبلن ودبي، سواء للتجارة أم للسياحة والترفيه.

يُذكر أن أعداد الركاب الذين نقلتهم "طيران الإمارات" منذ إطلاق خدمتها بين دبي ودبلن زاد عن 440 ألفاً. وتشير تقديرات هيئة السياحة الأيرلندية إلى أن معدل النمو السنوي لحركة القادمين إلى إيرلندا من آسيا والشرق الأوسط لن يقل عن 6% سنوياً حتى عام 2020.

وسجلت أعداد المسافرين من الشرق الأوسط وحده نمواً بنسبة 3% بعد إطلاق خدمة طيران الإمارات عام 2012.