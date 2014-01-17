الاتحاد للطيران تتجه لشراء 33.3% من "داروين إيرلاين"

تسعى شركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي للاستحواذ على حصص ملكية تصل إلى 33.3% من شركة "داروين إيرلاين" السويسرية، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في بيان صحافي إن "داروين إيرلاين" ستصبح بذلك العضو السابع في التحالف الدولي وشريك الاتحاد للطيران الرابع على مستوى أوروبا.

وتم إطلاق "الاتحاد الإقليمية" ومقرّها سويسرا، في زيوريخ بهدف تعزز خيارات الربط المحلي والدولي للمسافرين في أوروبا.

وسيتم تشغيل الاتحاد الإقليمية، والتي تأسست بالتعاون مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، من قبل شركة داروين إيرلاين السويسرية، ومقرها لوجانو ومركزها التشغيلي الرئيس في جنيف.

وتم استعراض أول طائرة تحمل علامة الاتحاد الإقليمية، وهي من طراز ساب 2000 التي تتسع لـ50 مقعداً، إلى جانب الزينة الداخلية للمقصورة والزي الموحد الجديد لأفراد طاقم الضيافة، أمام وسائل الإعلام الدولية للمرة الأولى في مطار زيوريخ إلى جانب طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A330-300.

يذكر أن الاتحاد للطيران تمتلك في الوقت الراهن حصص أقلية في شركات طيران أخرى تشمل 29% في شركة طيران برلين، و40% في شركة طيران سيشل، و19.9% في شركة فيرجن أستراليا، و3% في شركة طيران لينغوس و24 % في شركة جيت إيروايز الهندية، وستستحوذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخطوط الجوية الصربية خلال شهر يناير الجاري 2014.

إلى ذلك، فازت الاتحاد للطيران بجائزة "أفضل مقصورة للدرجة الأولى" ضمن احتفالية "جوائز السفر بالصين لعام 2013"، بحسب ما ذكرت صحيفة الخليج.

وتجيء جائزة "أفضل مقصورة للدرجة الأولى" التي فازت بها طيران الاتحاد في أعقاب تتويج الشركة بجميع الجوائز في فئة الدرجة الأولى في إطار "جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران لعام 2013" في يونيو، حيث فازت الاتحاد للطيران بكافة الجوائز الثلاث ضمن فئة الدرجة الأولى والتي شملت جائزة "أفضل درجة أولى"، وجائزة "أفضل مقاعد للدرجة الأولى" وجائزة "أفضل طعام للدرجة الأولى" وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويعد الفوز بجائزة سكاي تراكس لفئة "أفضل درجة أولى" لعام 2013 هو المرة الرابعة على التوالي التي تفوز فيها الاتحاد للطيران بهذه الجائزة.