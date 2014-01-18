الإماراتيون ينفقون 1.1 مليار درهم في لندن خلال 2013

كشف تقرير صادر عن آساندي داو الرئيسة التنفيذية لمبادرة "زيارة بريطانيا" أن عدد زوار بريطانيا من الإمارات خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 104 آلاف زائر أنفقوا نحو 1,1 مليار درهم، ما يقارب 186 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت آساندي أن الزائرين من دولة الإمارات يمثلون أكثر من نصف عدد السائحين من منطقة الخليج العربي، وذلك خلال العام2012 بإجمالي بلغ 256 ألف زائر إماراتي، أنفقوا ما يزيد على 467 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

ونوهت إلى أنه خلال العام 2012، زار بريطانيا 500 ألف زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، قدر إنفاقهم بحوالي 1,2 مليار جنيه إسترليني بمعدل إنفاق يصل لنحو 2200 جنيه للزائر الواحد بمعدل نمو يزيد على 18% بمقارنة مع العام 2011.

وقالت داو "نسعى في مبادرة زيارة بريطانيا لاستقطاب ما يزيد على 700 ألف زائر من منطقة الخليج العربي، بمعدل إنفاق بقدر بنحو 1,3 مليار جنيه بحلول العام 2016".