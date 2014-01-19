"ناس للحج والعمرة" تكثف عملياتها التشغيلية بـ2014

أعلنت شركة طيران ناس للحج والعمرة، التابعة لطيران ناس الناقل الوطني السعودي، عن خططها لتنفيذ توسع كبير خلال عام 2014، وأطلقت بالفعل ضمن هذه الخطط ثلاث رحلات أسبوعية من جدة إلى جاكرتا، وذلك ابتداءً من الأول من يناير من العام الحالي على متن طائرة من طراز بوينغ 747-400 التي تضم 15 مقعداً على درجة الأعمال إلى جانب 460 مقعداً على الدرجة الاقتصادية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وفي تعليق له، قال عبدالناصر أبوالقاسم، الرئيس التنفيذي لطيران ناس للحج والعمرة: "يعتبر الخط الجديد لجاكرتا خطوة استراتيجية لطيران ناس لاستهداف شرائح أكثر من المسافرين، حيث تصنف إندونيسيا من بين أكبر دول العالم الإسلامي باحتوائها 209 ملايين مسلم، وسيقوم طيران ناس للحج والعمرة في عام 2014 بنشاط مكثف في عملياته التشغيلية، وسوف نعلن في المستقبل القريب عن المزيد من الرحلات لخدمة أسواق أخرى".

ومن جانب آخر، أضاف أحمد بن سلطان، نائب الرئيس التنفيذي لطيران ناس للحج والعمرة، والذي تم تعيينه مؤخراً: "لقد تلقينا طلبات بعدد كبير من وكلاء السفر والسياحة في بلدان مختلفة، الذين عبروا عن رغبتهم في دخول منافسة التعيين للحصول على وكالة مبيعات الركاب على طيران ناس للحج والعمرة، ونقوم حالياً بتقييم هذه الطلبات لإنهاء إجراءات التعيين بنهاية الربع الأول من 2014".