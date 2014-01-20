الأردن يستكمل مطار الملكة علياء بـ100 مليون دولار

دشن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي جنوب العاصمة عمان بكلفة تتجاوز 100 مليون دولار ليستوعب نحو 12 مليون مسافر سنويا بحلول 2017.

وتوقعت وزيرة النقل لينا شبيب أن يكون المطار قادراً على استيعاب ما يقارب16 مليون مسافر سنوياً، مؤكدة السعي للوصول إلى هذا الرقم في نهاية فترة الامتياز المعطى للمستثمر بحلول العام 2032 بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة المطار الدولي ناظم القدسي إن المطار الجديد نجح منذ إطلاقه في الانضمام إلى قائمة أفضل 50 مطاراً في العالم في ما يتعلق بجودة الخدمات كما نجح بإحراز مكانة ضمن أفضل 20 مطارا عالميا ضمن فئة المطارات التي تخدم ما بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا.

وخضع مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) لعملية إعادة تأهيل وتوسعة ليكون قادرا على استيعاب تسعة ملايين مسافر سنويا.

وقالت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار، في 17 نوفمبر 2012 إنها استثمرت حوالي 750 مليون دولار في المشروع بحسب رويترز.

وكانت المجموعة التي تدير المطار حصلت في 2007 عبر عطاء دولي مفتوح على عقد امتياز "تأسيس إدارة ونقل" لمدة 25 عاماً.