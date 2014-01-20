توقعات بزيادة حركة السفر لمصر بعد إقرار الدستور

أعلن الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية -إكسبريس، وجود مؤشرات إيجابية بزيادة حركة السفر والركاب خلال الأسابيع القادمة، بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وقال رزق في تصريحات صحافية، أمس الأحد، إن تنفيذ أولى مراحل خريطة الطريق وبـ"نجاح منقطع النظير" زاد من ثقة وكلاء السياحة والسفر في مصر، وهناك مؤشرات إيجابية بحدوث زيادات في حركة الطيران والسفر إلى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قيام معظم دول العالم برفع حظر السفر لمواطنيها إلى مصر.

وأضاف: "يتم حالياً الإعداد لتدشين خط طيران جديد بين القاهرة وعدن جنوب اليمن أوائل الصيف القادم وبمعدل رحلتين أسبوعياً وسيكون أول خط دولي يدشن لشركة إكسبريس من مطار القاهرة، حيث تقتصر الرحلات الدولية للشركة من المطارات الإقليمية، حيث تنظم رحلتين أسبوعياً بين الإسكندرية وكل من بيروت وأثينا ومثلهما من مطار شرم الشيخ إلى الرياض وجدة والكويت".

وأضاف رزق أن الشركة تشهد حالياً طفرة في حركة الركاب، والتي واكبت تقديم عرض للمصريين بتنشيط حركة السياحة الداخلية خلال هذا الشهر، إضافة إلى زيادة حركة الركاب من وإلى الرياض وجدة من شرم الشيخ، حيث توفر الشركة 12 طائرة متوسطة المدى من طراز إمبراير 170.