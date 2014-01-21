%27 فقط من العاملين بالقطاع السياحي السعودي مواطنون

أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان أن القطاع السياحي هو ثاني القطاعات في معدل سعودة الوظائف في المملكة، معتبراً أنه سيصبح في المرتبة الأولى في توظيف السعوديين قريباً إذا توفرت فرص التحفيز المناسبة، مشيراً إلى أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ 751 ألفاً حتى العام 2012، فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع 27 في المئة.

وشدد سلطان بن سلمان، الذي كان يتحدث في منتدى التنافسية الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، على أن المواطنين يعدون مثالاً جاداً وعملياً، إذ لمسنا الإقبال من الشباب الجاد في العمل في هذا القطاع الناشئ، وستزيد تلك الفرص خصوصاً بعد صدور قراري مشروعي الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري ودعم السياحة.

وقال رئيس الهيئة في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة "ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحق المواطن الذي أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز"، مؤكداً أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي عموماً وللقطاع السياحي خصوصاً.

وأضاف "الدولة نظرت إلى السياحة بعمق، وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها، نعمل على إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في السعودية".

وأشار إلى دور الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في القطاعات كافة، التي وفرت بنية تحتية على مستوى عالٍ في كل المجالات، واستفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة.

وأوضح أن السعودية اتخذت خطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وتهيئة القطاع السياحي ليكون منافساً لجذب المواطنين للبقاء في بلادهم.