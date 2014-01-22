27 دولة ترفع حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر

قالت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية إن 27 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر حتى الآن.

وأضافت المتحدثة رشا العزايزي أن "27 دولة رفعت حظر السفر عن مصر مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول شرق آسيا، بالإضافة إلى دول أخرى".

وبعد أن بدأت تشهد بعض التعافي تعرضت السياحة في البلاد لضربة موجعة حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت في يوليو وأغسطس بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وتظهر أحدث تصريحات لوزير السياحة هشام زعزوع إن عائدات مصر من قطاع السياحة في 2013 انخفضت 41 بالمئة لتصل إلى 5.9 مليار دولار من 10 مليارات دولار في 2012.

وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

وأوضحت العزايزي أن معظم الدول المهمة رفعت حظر سفر مواطنيها إلى مصر باستثناء الولايات المتحدة التي خففت فقط الأمر الذي سبق أن اصدرته لمواطنيها بمغادرة البلاد وقالت إن الحالة الأمنية في المناطق السياحية والاثرية بمصر مطمئنة.

ولإنعاش القطاع الحيوي في مصر يقوم زعزوع منذ سبتمبر الماضي بجولات شملت روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول سعيا لاستئناف الرحلات السياحية لمصر، ويزور حاليا إسبانيا.

وبلغ عدد السائحين في مصر 14.8 مليون سائح في 2010 قبل أن يتراجع في عام 2011 إلى نحو ثمانية ملايين سائح بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وفي 2012 انتعشت السياحة قليلا واستقبلت البلاد نحو 11.8 مليون سائح.

وفي أكتوبر الماضي قال زعزوع إن بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام مستهدفا ما بين 13 و14 مليون سائح.