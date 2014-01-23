3.4 مليار دولار مبيعات تذاكر الطيران في الإمارات

بلغت قيمة تذاكر الطيران المباعة داخل السعودية 4.4 مليار دولار، من بيع11.5 مليون تذكرة خلال 2013، لتحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ12.4 مليار درهم3.4 مليار دولار من خلال 5.9 مليون تذكرة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" فإن شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر المنضوية تحت مظلة إياتا باعت خلال العام الماضي 31.079 مليون تذكرة طيران 14.2 مليار دولار منها 8 مليارات دولار في منطقة الخليج والباقي موزعة على باقي أسواق المنطقة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأشارت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن السوق الكويتي جاء ثالثا من حيث عدد التذاكر المباعة والتي بلغت 2.5 مليون تذكرة ثم مصر بـ2.3 مليون تذكرة وحلت قطر في المركز الخامس بـ2.1 مليون تذكرة.