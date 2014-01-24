"طيران الخليج" توقع اتفاقية بـ100 مليون دولار

أعلنت شركة "طيران الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية لتمديد خدمات الصيانة اللازمة لمدة خمس سنوات، والتي تقدمها شركة رولز رويس لدعم أسطول طيران الخليج الجوي المكوَّن من ست طائرات من طراز A330 التي تحمل محركات من طراز ترينت 700.

وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية، تبلغ قيمة الاتفاقية أكثر من 100 مليون دولار كامتداد للاتفاق السابق لمدة 5 سنوات الذي تم توقيعه في العام 2009.

وقام بتوقيع الاتفاقية خلال إقامة معرض البحرين الدولي للطيران 2014 في قاعدة الصخير الجوية، كل من ماهر سلمان المسلم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وأندرو هاربر نائب الرئيس لشؤون العملاء نيابة عن رولز رويس، والمسؤول عن دائرة محركات الطائرات المدنية الكبيرة.