"هيلتون" تعتزم بناء 21 فندقا في السعودية قبل 2017

كشف محمود مختار نائب رئيس العمليات لـ "هيلتون العالمية" أن المجموعة بصدد إنشاء 21 فندقا في السعودية, سيتم الانتهاء من إنشائها منتصف 2017, مضيفاً أن الشركة ستقوم بعقد شراكات وتحالفات مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة.

وبين مختار خلال زيارته للمنطقة الشرقية بمناسبة تدشين أول فنادق الشركة في المنطقة الشرقية بحضور سامي الحكير الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية، أن السعودية بدأت تنافس أغلب دول العالم في جذب السياح, في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية التي تشهد تقلبات سياسية, مشيراً إلى أن فندق دبل تري الظهران يعتبر أول فنادق الشركة لعام 2014.

وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن توجه الشركة هو إنشاء 21 فندقا في المناطق الرئيسية في السعودية والمناطق الجاذبة للسياح خاصة الدينية والطبية مثل مكة المكرمة والرياض والشرقية وجدة والباحة وحائل وتبوك وبعض المدن السياحية في جنوب السعودية, مشيراً إلى أن 40 في المائة من فنادق هيلتون في السعودية ستكون بشراكة مع مجموعة الحكير للسياحة والتنمية.

وكشف مختار أنه يوجد في السعودية فندق هيلتون في الرياض وآخر في مكة, مضيفاً أن شركة هيلتون حصلت على الموافقة من الجهات المسؤولة لافتتاح مكتب لها في جدة، وتدرس فتح مكتب آخر في الرياض بعد سنتين, مضيفاً أن هناك أكثر من أربعة آلاف فندق وأكثر من 665 ألف غرفة موزعة على 90 دولة تحمل علامة هيلتون.

من جانبه قال أحمد عنتابلي المدير العام لفندق دبل تري من هيلتون الظهران إن الفندق الذي يعتبر الأول في الشرقية ضمن المجموعة العالمية ويضم 153 غرفة, ويقع في قلب منطقة الأعمال والتجارة وعلى مقربة من كورنيش الخبر ومراكز التسوق ومتحف النفط الجديد، ويضم مجموعة من المرافق المصممة لكل من ضيوف الأعمال والترفيه، بما في ذلك قاعة احتفالات كبيرة وأربع غرف اجتماعات مرنة ومركز لخدمات رجال الأعمال المجانية مفتوحة على مدار الساعة.

وبين عنتابلي أن الفندق يتضمن 99 غرفة مفردة ومزدوجة و45 أجنحة بغرفة أو غرفتين, مضيفاً أن القيمة الإجمالية للفندق بلغت أكثر من 150 مليون ريال, مضيفاً أن هيلتون ستقوم بتشغيل الفندق, الذي قام بتوظيف أكثر من 22 شابا وفتاة سعودية في مجال السكرتارية والمبيعات والإشراف العام والمحاسبة والأمن.

