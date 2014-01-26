أيرلندا تستقطب 45 ألف سائح خليجي خلال 2013

نجحت أيرلندا في استقطاب 45 ألف خليجي خلال عام 2013، بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي، بحسب أماندا بيرنز المديرة العامة لهيئة السياحة الأيرلندية.

وأكدت أن قرار شركة طيران الإمارات زيادة عدد الرحلات بين مدينتي دبي ودبلن دليل على تنامي أعداد الراغبين بالسفر إلى أيرلندا والإمكانات الهائلة للنمو السياحي من دول الخليج، منوهة بأن زيادة عدد الرحلات إلى 14 رحلة أسبوعياً ابتداءً من الأول من شهر سبتمبر من هذا العام تشير إلى النمو الثابت في أعداد الزوار إلى ايرلندا، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقالت أماندا بيرنز، توجد أربعة عوامل تدفع السياحة إلى الجزيرة الأيرلندية وهي منتجات المميزة وسهولة عملية طلبات التأشيرات ونشاطاتها التسويقية في منطقة الخليج والعامل الأهم وهو الوصول السهل إلى السوق، كما أن مضاعفة عدد الرحلات يحسن بشكل كبير من إمكانية الوصول ويزيد من فرص زوار دول الخليج بتجربة كل ما يمكن للجزيرة الأيرلندية أن تقدمه.

وبينت أن سوق الخليج له أهمية استراتيجية متنامية وفيها الكثير من فرص النمو السياحي، ونحن نتطلع إلى العمل مع طيران الإمارات وشبكتنا من مشغلي الرحلات ووكلاء السفر في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل دفع السياحة إلى أيرلندا.

ونوهت بأن الهيئة ستقوم بإطلاق عدد من المبادرات في العام 2014 بهدف جذب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي من بينها إطلاق موقع إلكتروني خاص باللغة العربية مدعوم بمواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية أيضاً، كما قامت الهيئة في وقت سابق هذا الشهر بإطلاق منصة "اختصاصيي أيرلندا" التعليمية الإلكترونية الأولى بين ثمانية أسواق عالمية بهدف السماح للتجارة المحلية بالترويج لأيرلندا بشكل أفضل.