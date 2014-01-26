التفجيرات تزيد أوجاع السياحة بمصر وتعيدها للمربع صفر

فيما كانت أنظار العاملين بالقطاع السياحي تتطلع إلى انتهاء الاحتفالات التي تشهدها مصر في ذكرى ثورة 25 يناير بسلام وتعافي السياحة، تجددت المخاوف حول عودة القطاع للمربع "صفر" بسبب الحوادث والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مقرات أمنية أمس الجمعة.

وقال عاملون بالقطاع في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن القطاع السياحي المصري أكثر القطاعات تضرراً من عدم استقرار الشارع المصري، وإن نسب الحجوزات مازالت دون التوقعات، رغم ظهور بوادر بتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، ولكن حتى الآن مازال القلق يسيطر على كافة العاملين بالقطاع.

وفي الوقت الذي احتفل فيه المصريون بذكرى ثورة 25 يناير، شهدت محافظة القاهرة أول أمس، عدداً من الحوادث الإرهابية التي انتهت بمصرع عدد كبير وإصابة عشرات من المصريين.

وقال سيف جمال الدين، مدير إحدى شركات السياحة بالقاهرة، إن الحديث عن تداعيات تفجير مديرية أمن القاهرة مبكر جداً، ولكن بالتأكيد سوف نشهد إلغاء حجوزات خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن الأمور لا تبشر بمرور الأيام المقبلة بسلام.

وأعلن اتحاد الغرف السياحية المصري أن حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، الذي وقع، صباح الجمعة، يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

وأكد أن حجم حركة السياحة الوافد إلى القاهرة لن تتأثر لأنها بالفعل متأثرة، موضحاً أن الشركات ومنظمي الرحلات يترقبون الأوضاع في مصر.

وأشار جمال الدين إلى أن التردد يسيطر على السائح الأجنبي قبل الحوادث الأخيرة التي سوف تقلص فرص مصر في المنافسة، خاصة وأن هناك دولاً تعمل في الوقت الحالي على الاستفادة من الازمات التي تعاني منها السياحة المصرية.

وتوقع ان تشهد حركة السياحة الوافدة إلى مصر تراجعاً حاداً خلال الأيام المقبلة، وأنه إذا استمرت حوادث التفجيرات فإن السياحة المصرية لن تستفيد من موسم الصيف المقبل.



وقال رئيس غرفة شركات السياحة بالدلتا سابقاً، محمد السعيد، إن جميع العاملين بالقطاع يترقبون ما تسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة وان القطاع يستعد للانتعاش في موسم الصيف المقبل بدعم حملات التنشيط التي توقدها وزارة السياحة في الخارج.

ولفت إلى أن الخسائر مازالت تطارد أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بسبب تدني نسب الإشغال وتراجع أسعار بيع كافة الخدمات السياحية، رغم اتجاه غالبية العاملين بالقطاع إلى هيكلة الإنفاق العام وتخفيض عدد العمال.

وفقدت مصر خلال العام الماضي 40% من دخلها السياحي خلال العام الماضي جراء إصدار تحذيرات سفر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة بداية أغسطس الماضي.

وأشار السعيد إلى أن مرور احتفالات ذكرى 25 يناير بسلام ربما كان هو بداية الانطلاق للقطاع، خاصة مع قرارات عدد من الدول الأوروبية والأجنبية بإلغاء قرار حظر سفر مواطنيها إلى مصر بدعوى عدم الاستقرار الأمني.

ورغم التوقعات السلبية لقطاع السياحة المصري خلال الأسابيع المقبلة، لكن بلغ إجمالي الدول التي رفعت تحذيرات وحظر السفر عن مصر منذ بداية أكتوبر الماضي نحو 27 دولة كان أخرها إيطاليا، التي أصدرت مؤخرا قرارا برفع حظر سفر مواطنيها لمدن الساحل الشمالي في مصر.