"ياس ووتروورلد أبوظبي" تدخل غينيس للأرقام القياسية

استطاعت حديقة "ياس ووتروورلد أبوظبي" دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية ضمن حدث عالمي شارك فيه العديد من الحدائق والمرافق المائية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت تسعى جميعها إلى تحطيم الرقم المُسجل في موسوعة غينيس، باستضافة أكبر عدد من المشاركين، مقارنةً بالمرافق المائية الأُخرى، واستطاعت "ياس ووتروورلد" تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب، حيث استضافت 777 مشتركاً من أبناء مجتمع الإمارات أسهموا في هذا الإنجاز وتعلموا الكثير حول السلامة المائية.

وأكدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي على دور دروس السباحة وأهميتها في إنقاذ الحياة، حيث استقطب 32 ألف مشترك توزعوا على 432 مرفقاً في 13 دولة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وحصدت الحديقة أكثر من ستّ جوائز في القطاع خلال السنة الأولى من افتتاحها، إذ تم تصنيفها كثاني أفضل حديقة ألعاب مائية في العالم من قِبل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وذلك ضمن قائمة أفضل 20 حديقة مائية في العالم، كما فازت الحديقة بجائزة السفر العالمية عن فئة أفضل المعالم السياحية في الشرق الأوسط لعام 2013.

وقال مايك أوزوالد، مدير عام "ياس ووتروورلد أبوظبي"، إن السنة الأولى كانت سنة استثنائية من حيث أعداد الزوّار والاستجابة الفائقة لما تقدّمه الحديقة، وتفخر الحديقة المائية بتحقيق الإنجازات على مدار السنة.

وتمتدّ حديقة "ياس ووتروورلد" على مساحة تبلغ 15 هكتاراً ضمن مجمع المرافق الترفيهية الذي تحتضنه جزيرة ياس، وقد استغرق تشييدها ثلاث سنوات. وتشكّل الحديقة اليوم نقطة جذب لعشّاق الترفيه والمغامرة من مختلف أنحاء العالم، إذ تضمّ أكثر من 43 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً منها خمس ألعاب هي الأولى من نوعها في العالم، إضافة إلى باقة حيوية من العروض والفعاليات المناسبة للجميع من الأشخاص الذين لا يجرؤون على المغامرة إلى عشاقها.