الهند ترفع حظر طائرات "إيرباص أيه 380" عن أجوائها

أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية يوم أمس الاثنين السماح لطائرات إيرباص أيه 380 بالهبوط في المطارات الأربعة الرئيسية في الهند، لترفع بذلك قيوداً على تحليق الطائرات الكبيرة فوق الأراضي الهندية.

وأضافت الوزارة أن المطارات الأربعة المجهزة للتعامل مع هذا الطراز من الطائرات تقع في نيودلهي ومومباي وبنجالور وحيدر آباد.

وفرض حظر طائرات أيه 380 في الأساس بسبب مخاوف من أن تضر شركات الطيران الأجنبية بشركة أير إنديا الحكومية للطيران بزيادة حصتها من حركة المرور الجوي في العالم.

وسيعود رفع الحظر بالنفع على شركات طيران، مثل الخطوط الجوية في سنغافورة والإمارات وشركتي لوفتهانزا وبريتيش أيرويز، بالإضافة إلى عملاء أيه 380 مثل شركتي الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية اللتين لم تتسلما الطائرة بعد.

وكان أجيت سينج، وزير الطيران المدني الهندي قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن الحكومة تبحث رفع القيود.

وقالت الوزارة الهندية في بيان لها، "سيسمح لرحلات طائرات أيه 380 المتجهة إلى الهند بالهبوط في مطارات مجهزة للتعامل معها".

