السائحون العرب يشكلون 20٪ من زائري مصر

أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن السياحة العربية لمصر تشكل 20% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، مقابل 72% من أوروبا.

وكشف زعزوع عن سلسلة من المفاوضات مع عدد من شركات الطيران في الأسواق الخليجية بهدف توفير عروض تنافسية للسائحين العرب في مصر، وافتتاح خطوط طيران مباشرة إلى أهم الوجهات السياحية المصرية كشرم الشيخ والغردقة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأكد زعزوع أهمية السياحة العربية في توطيد أواصر الصلات مع الدول العربية، وما يمثله ذلك من عمق استراتيجي لمصر، مشيراً إلى أن السياحة الوافدة من أوروبا ليست بديلة عن السياحة العربية البينية.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة لدعم حركة السياحة العربية ستساهم في إطلاق المزيد من رحلات الطيران المباشر من الكويت والسعودية والأردن والإمارات إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر. وأضاف أن الاثنين الماضي شهد انطلاق أولى رحلات الطيران المباشر من جدة إلى أسوان بواقع رحلتين أسبوعياً الاثنين والخميس من كل أسبوع، وذلك في ضوء الاهتمام المتنامي باستعادة الحركة السياحية إلى صعيد مصر.

وأشار إلى أن 9% من حجم الاستثمارات في مصر استثمارات عربية، وأن حجم تلك الاستثمارات في مجال السياحة يقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، بما يعكس أهمية دعم وتنمية تلك الاستثمارات.