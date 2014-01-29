انطلاق معرض جدة للسياحة والسفر الأسبوع المقبل

تنتظر أكثر من 80 شركة وجهة سياحية سعودية وعالمية شارة البدء لانطلاق فعاليات معرض جدة للسياحة والسفر في دورته الرابعة المقررة خلال الفترة ما بين 4 إلى 6 فبراير بفندق الهيلتون بمحافظة جدة، في سباق للتنافس على عقد الصفقات الاستثمارية وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

ويسعى المعرض لاستقطاب أكثر من 25 ألف زائر، وتنظمه إحدى شركات تنظيم المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بدعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة محافظة جدة، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.

وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن المعرض يشكل فرصة لعقد صفقات تجارية بين الشركات العارضة والزائرة يثري المنافسة ويفتح الآفاق الرحبة لتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين صانعي القرار والمستثمرين السياحيين.

ويتوقع أن ينجح المعرض باستقطابه زائرين من داخل المملكة وخارجها، لما تتمتع به عروس البحر الأحمر من مقومات سياحية عالية و بأطول كورنيش في منطقة الشرق الأوسط، وتحوي مئات المراكز والأسواق والمتنزهات المنتشرة في كل شوارعها.

وبين أن معرض السياحة والسفر الذي يشارك فيه العديد من الجهات الدولية والعربية يجمع القطاعات ذات العلاقة بالسفر وصناعة السياحة للالتقاء مع شريحة واسعة من الجمهور في السعودية وإتاحة المجال للمهتمين والباحثين لمناقشة أهم المحاور المتعلقة بالسياحة مع أصحاب القرار ومساعدة الشركات المشاركة بالوصول إلى الشريحة المستهدفة والاستفادة من الحملة التسويقية المصاحبة.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة مايا بنت حسن حلفاوي أن المعرض سيقام على مساحة 4800 متر مربع ويستهدف قطاعات التسوق والترفيه والإيواء والسفارات والقنصليات وسياحة الصحة والاستشفاء ووكالات السفر والسياحة والتطوير العقاري للمنشآت السياحية ولجان تنمية السياحة بمناطق المملكة ومقدمي الخدمات السياحية والتدريب والتأهيل، ويعمل على إبراز أهم الخدمات السياحية في دول العالم كونه المعرض الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.