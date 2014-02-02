دبي تختتم الدورة الـ19 لمهرجان التسوق بـ150 فاعلية

اختتم مهرجان دبي للتسوق دورته التاسعة عشرة، الأحد، على مدى 32 يوما من العروض الترويجية التي شارك فيها حوالي 6000 محل ونحو 70 مركز تسوق.

وقدم مهرجان دبي للتسوق 2014 حوالي 150 فاعلية متنوعة تم اختيارها بعناية لتتناسب مع التنوع الثقافي في الإمارات إلى جانب الفئات العمرية المختلفة.

وأحدث المهرجان حالة من التنافس الإيجابي بين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية التي سارعت إلى المشاركة في العروض الترويجية وقدمت أفضل التنزيلات والخصومات والعروض، ما انعكس إيجابا على الزائرين والمتسوقين والسائحين والتجار.

وعاش زوار المهرجان تجارب "التسوق بكل روائعه" وهو ما يحمله شعار حملته التسويقية فكل شيء فيه كان له نكهة خاصة من خلال حسن الضيافة والترحيب بالزوار بكل حفاوته وبهجته وألقه.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص الذي ترتبط معه بشراكة استراتيجية وكذلك الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق كان من الأسباب الرئيسة التي ساهمت في إنجاح المهرجانات والأحداث التي تنظمها المؤسسة على مدار العام لاسيما مهرجان دبي للتسوق مع حرص الأطراف كافة على المضي قدما في تنفيذ البرامج وإقامة الفاعليات والأنشطة التي تسهم في تنشيط الأسواق والقطاعات وتعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتسوق والسياحة.

وقال ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، إن طيران الامارات وفر لضيوف دبي الذين توافدوا عليها خلال المهرجان تجربة سفر مريحة وفريدة سواء على الأرض أم في الأجواء.

وأشار إلى أنه مع فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 فإن مهرجان دبي للتسوق سيحظى بمزيد من الأهمية والجاذبية، حيث سيوفر فرصة لإبراز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية، إذ ساهمت طيران الإمارات بدعم الحدث منذ انطلاقته الأولى.