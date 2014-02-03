رأس الخيمة تعلن العربية للطيران ناقلا رسميا للإمارة

أعلنت دائرة الطيران المدني بحكومة رأس الخيمة أمس عن توقيعها لاتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "العربية للطيران"، لتصبح الأخيرة بموجبها الناقل الرسمي للإمارة، وتقدم خدماتها من مطار رأس الخيمة الدولي، في الوقت الذي تسهم فيه الخطوة الهامة بربط الإمارة بالكثير من الوجهات الحيوية في المنطقة، وزيادة عدد الوجهات التي يمكن للمقيمين في رأس الخيمة والإمارات الشمالية المجاورة الوصول إليها.

وبحسب الإعلان عن الشراكة فإنه من المتوقع أن تساهم تلك الشراكة بين الطيران المدني والعربية للطيران، في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية مميزة، علاوة على دورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: "يمثل إعلان اليوم (أمس) خطوة هامة في مسيرة تطوير قطاع الطيران في رأس الخيمة، مدفوعا بالاستقرار الاقتصادي للإمارة، وزيادة تعدادها السكاني إلى جانب النمو الكبير في أنشطة القطاعين السياحي والصناعي. نحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع (العربية للطيران)، التي تمتلك سجلا حافلا بالنجاحات والإنجازات، ستثمر عن الكثير من المزايا الهامة لإمارة رأس الخيمة".