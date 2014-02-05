الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى المدينة المنورة

أعلنت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تشغيل رحلاتها اليومية بين العاصمة أبوظبي والمدينة المنورة.

وقام وفد رفيع المستوى من الاتحاد للطيران في إطار الاحتفال بإجراء زيارة إلى المدينة المنورة التي تمثل وجهة الشركة الرابعة على مستوى المملكة العربية السعودية، وتستقطب الحجيج والمعتمرين الراغبين في زيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران "تُشكل المدينة المنورة وجهة إستراتيجية هامة بالنسبة لنا ويسرنا أن نبدأ في تشغيل رحلاتنا إلى ثاني المدن المقدسة في الإسلام.. فضلا أن السعودية تعد سوقاً رئيسيا بالنسبة للاتحاد للطيران وتسهم الوجهة الجديدة في ربط المدينة المنورة بالعاصمة أبوظبي ومنها إلى وجهات متنوعة في أوروبا وآسيا وقارة أمريكا الجنوبية والشمالية وباقي وجهات شبكتنا العالمية التي تشهد نمواً متزايداً".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات بين العاصمة أبوظبي وبين المدينة المنورة على متن طائرة من طراز آيرباص A320 والتي تضمّ 16 مقعداً على متن درجة لؤلؤ رجال الأعمال و120 مقعداً على متن درجة المرجان السياحية بإجمالي 1904 مقعداً في الأسبوع.

وتمثل المدينة المنورة الوجهة التاسعة للشركة في منطقة شبه الجزيرة العربية لتنضم إلى وجهات الدمام وجدة والرياض والكويت والبحرين والدوحة ومسقط وصنعاء.