208 آلاف سائح سعودي زاروا مصر خلال عام 2013

أعلنت وزارة السياحة المصرية أمس عن وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر في عام 2013 إلى حوالي 9.5 مليون سائح.

وأظهرت إحصائيات السياحة للعام 2013 تمكن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من جذب حوالي 71% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين إليهما خلال العام 2013 أكثر من 6.9 مليون سائح، وبلغ عدد السائحين السعوديين الذين زاروا مصر خلال عام 2013 حوالي 208 آلاف سائح مقابل حوالي 242 ألف سائح في عام 2012، بحسب صحيفة "الرياض".

وقال هشام زعزوع وزير السياحة المصري "استضافت مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية أكثر من 30 مليون سائح، بينهم أكثر من 20% من السائحين العرب، الأمر الذي يؤكد على الدور الرائد الذي تلعبه على صعيد العالم العربي، وبالرغم من الانخفاض الذي شهدناه في العام 2013 والذي كان أقل من 18%، فإننا نسعى اليوم للمحافظة على موقع مصر المحورية وجهة سياحية آمنة ومفضلة للسائحين العرب والأجانب".

ولفت زعزوع إلى أن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر اللتين تضمان مقصدي شرم الشيخ والغردقة تأثرتا نسبياً بشكل أقل من باقي الوجهات السياحية المصرية، الأمر الذي رفع حصتهما من حجم السياحة الوافدة إلى مصر إلى 71%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الثقة التي تحظيان بها من السائحين، حيث تتمتعان بمستوى عال جدا من الأمن والأمان على مدار العام بالرغم من الحراك الذي تعيشه مصر منذ العام 2011.