الإمارات.. أبرز الوجهات السياحية في العالم بـ2014

حصدت الإمارات المركز الثالث في قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال 2014، وفقاً لصحيفة "البيان".

وتقدمت الإمارات على وجهات سياحية عريقة، مثل المكسيك وروسيا وهاييتي والفلبين، وذلك حسب محطة فوكس نيوز الإخبارية.

وسلطت المحطة الضوء على أهم المواقع السياحية التي تزخر بها دبي، مشيدة بنظم المواصلات المتطورة في الدولة، ومشيرة إلى أن ذلك يعزز أداء القطاع السياحي.

وأبرزت المحطة أهم المعالم السياحية من أسرع قطار أفعواني في عالم "فراري" في أبوظبي، إلى الافتتاح المتوقع لمتحف اللوفر في ديسمبر 2015 في جزيرة السعديات.

وقالت إنه من اللافت أن هذه الوجهات هي في متناول الجميع، فقد أظهرت دراسة أخيرة لـ"تريفاغو" أن أسعار بعض الغرف في دبي تتوافر بسعر 62 دولاراً لليلة الواحدة، وأن أي جولة نهارية، أو رحلة في مترو دبي أو الحافلة تكلف أقل من أربع دولارات للشخص.

وتنقل الجولة الراكب من سوق الذهب إلى قرية التراث، وشاطئ الجميرا، مروراً ببرج العرب، ووايلد وادي، قبل الانتهاء عند مدينة الإنترنت ومول الإمارات، هذا علاوة على زيارة متحف دبي في قلعة الفهيدي، ومركز محمد بن راشد للتواصل.

من جانبها، أكدت وحدة "إيكونومست انتلجانس" في تقرير لها أن شعبية مول دبي ما هي إلا انعكاس للأهمية المتنامية لتجارة التجزئة في اقتصاد دبي، ومؤشر على الانتعاش الذي تنعم به، مشيرة إلى أن تجارة التجزئة والجملة تشكل حالياً قرابة ثلث ناتج الإمارة المحلي الإجمالي.

وأبرز التقرير في الوقت نفسه أهمية مركز التسوق الضخم هذا من باب توفيره للوظائف وتعزيزه للعائدات السياحية، إذ إنه يشغل قرابة 25 ألف موظف.

وقال تقرير الوحدة إن مول دبي استقطب زهاء 75 مليون زائر في 2013، جاعلاً منه أكثر وجهات التجزئة في العالم زيارة للعام الثالث على التوالي.

وقال التقرير إن دبي على غرار قطاعات أخرى عدة، رسخت مكانتها في صدارة سوق التجزئة العالمي، بتوفيرها محال تجارية ومطاعم وغيرها من المساحات الترفيهية، أكثر من أي مدينة في العالم العربي وفي المنطقة عموماً. ورغم تعدد المراكز التجارية القائمة، تم كشف النقاب عن عدة مشاريع ضخمة في الشهور الماضية، حيث ساهم التعافي في القطاع العقاري في تعزيز الأداء في قطاعي التجارة والتجزئة.