سياحة أستراليا تختار "الاتحاد" شريكا ذهبيا في 2014

قامت هيئة السياحة الأسترالية باختيار "الاتحاد للطيران" شريكاً ذهبياً لقطاع الطيران ضمن برنامج التبادل التابع لهيئة السياحة لعام 2014.

وبحسب صحيفة "البيان"، يحتل البرنامج المرتبة الأولى كأكبر فعاليات سنوية على مستوى أستراليا في قطاع السفر والسياحة والمخصصة للشركات، ويتم إقامتها للمرة الأولى هذا العام في كيرنس.

ومن المقرر تنظيم الفعاليات التي تستقطب نحو 600 وفد يمثلون الجهات المشترية من 38 دولة، وحوالي 1200 وفد يمثلون الجهات الموردة في كيرنس كوينزلاند خلال الفترة ما بين 11 إلى 15 مايو 2014 والتي سيتم تنظيمها في مدينة إقليمية للمرة الأولى في تاريخ الفعاليات الذي يمتد إلى 35 عاماً.

وستتولى الاتحاد للطيران توفير رحلات الطيران لممثلي الجهات المشترية من المملكة المتحدة وأوروبا وسنغافورة والشرق الأوسط مع تقديم خدمات الربط على متن الرحلات الداخلية التي تشغلها فيرجن أستراليا شريكها بالحصص إلى كيرنس.

وأكدت فرانسيس آن كيلر، المديرة الإدارية بالإنابة لهيئة السياحة الأسترالية، أن الاتحاد للطيران تمثل الشريك الأمثل لقطاع الطيران ضمن برنامج التبادل التابع للهيئة، ويعود الفضل في ذلك إلى امتلاكها شبكة وجهات دولية كبيرة وحائزة على الكثير من الجوائز الرفيعة.

وأضافت أن الاتحاد للطيران تحظى بمكانة مرموقة كواحدة من أصغر شركات الطيران عمراً التي أثبتت جدارتها في تقديم خدمات متكاملة، وما لبثت أن تمكنت من ترسيخ منزلتها في قطاع الخدمات الراقية، مستندة إلى التزام قوي نحو تعزيز قطاع السياحة.

وأوضحت أنه تم إبرام مذكرة التفاهم منذ ما يزيد على عام، وأسهمت في زيادة الوعي حول أستراليا بين قاعدة عملاء الاتحاد للطيران في مختلف أرجاء المعمورة.

من جهته، عبر جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، عن سرور الاتحاد للطيران في أن تستثمر بقطاع السياحة الأسترالي عبر دعم برنامج التبادل التابع لهيئة السياحة الأسترالية خلال عام 2014 وذلك للمرة الأولى".

وأضاف أن الشراكة مع هيئة السياحة الأسترالية تأتي ضمن برنامج التبادل التابع للهيئة لعام 2014 كخطوة منطقية تستند إلى مذكرة التفاهم التي تم إبرامها خلال عام 2012 وتؤكد التزام الاتحاد للطيران الدائم نحو دعم الاقتصاد والمجتمع الأسترالي عبر توطيد أواصر الشراكة مع دار الأوبرا في سيدني وملعب الاتحاد وهذا على سبيل المثال لا الحصر".