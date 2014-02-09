سفير مصر في بركسل يروج للسياحة خلال "صالون العطلات"

قال السفير المصري لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي إيهاب فوزي، إن "المصريين يستقبلون السياح بكل ترحاب، لأن 10% من الشعب المصري يعمل في قطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر"، ونوه إلى أن منطقة البحر الأحمر تستقبل يوميا 10 آلاف سائح يقضون إجازاتهم هناك.

وجاءت تصريحات السفير المصري على هامش انطلاق أعمال صالون العطلات في بروكسل مساء الجمعة والذي يستمر أربعة أيام، وتتنافس فيه الدول المشاركة على عرض أفضل الفرص لجذب السياح لقضاء العطلات، وتركز دورة الصالون هذا العام على السياحة المرتبطة بالرياضات مثل الغطس والجولف وركوب الدراجات والمشي، وتشارك مصر في الصالون منذ سنوات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن "حضور السفير المصري شخصيا لصالون العطلات السياحي، جاء بهدف التأكيد على أن منطقة البحر الأحمر آمنة"، وأشارت إلى أنه نادرا ما يحضر سفير بشكل شخصي للقيام بالدعاية السياحية لبلاده، ولكن في ظل أرقام السائحين المأساوية في توقيت حساس وخطير بالنسبة لإجازات رأس السنة تسعى مصر جاهدة لزيادة أعداد سائحيها وخصوصا في ظل ما تتمتع به من شمس ساطعة يبحث عنها الأوروبيون.

وأشار الإعلام البلجيكي إلى أنه مقارنة بالعام الماضي فقد تراجع عدد السائحين الذين يقصدون منطقة البحر الأحمر خلال عطلة رأس السنة وهو ما أكدته كل من شركة "توماس كوك" و"جيت إير" إلا أنه يبدو أن الأمر بدء يشهد قدرا من التحسن على مستوى الحجوزات. فعلى الرغم من الصور المفزعة التي تبثها الأخبار فإن المنتجعات السياحية ذات السمعة العريقة في شرم الشيخ والغردقة تتمتع بوضع طبيعي للغاية.