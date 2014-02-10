"اتحاد الغرف الخليجية" يدعم ملف السياحة بدول التعاون

أكد خليل عبدالله الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية دعم قطاع السياحة في دول مجلس التعاون من خلال التنسيق مع لجنة التعاون السياحي وتوظيف مواطني دول المجلس في القطاع الخاص.

وأضاف الخنجي خلال زيارة قام بها لمقر الاتحاد في مدينة الخبر السعودية ولقائه الأمين العام عبدالرحيم حسن نقي ومنسوبي الاتحاد يوم أمس الأحد، أن على الدول الخليجية الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء الناجحة، وبالأخص تجربة سلطنة عمان في مجال تشجيع الانخراط في الوظائف الخاصة بالقطاع السياحي وتأكيد أهمية الاستفادة من اتفاقية التعاون السياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر في مجال التأشيرة السياحية الموحدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشمل اللقاء بحث ملفات اقتصادية أخرى من بينها ملف السوق الخليجية المشتركة وكيفية تفعيله ومشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي وملف الاتحاد الجمركي ومعالجة كافة العقبات التي تعترضه، فضلا عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج للمتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأشار الخنجي، خلال زيارته لمقر الاتحاد، إلى أهمية تعزيز الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على إقامتها في دول المجلس، لاسيما أن القطاع الخاص يعاني من التذبذب في القوانين التي تحتاج إلى تعزيزها وتدعيمها من قبل المسؤولين في دول المجلس، مؤكدا أهمية تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي حرص خلال فترة رئاسته على اجتيازها والحد من معوقاتها.