"الأقصر" تستقبل أول فوج سياحي ياباني بعد رفع الحظر

يشهد معبد الأقصر الفرعوني احتفالية فنية وسياحية احتفاء بوصول أول فوج سياحي ياباني بعد رفع اليابان للحظر الذي كان مفروضاً على سفر مواطنيها للأقصر.

وقال العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة والآثار يوم أمس الاثنين إن الفوج الذي وصل مساء أمس الأول يضم 35 سائحا بدأوا في زيارة المناطق الأثرية والسياحية شرق وغرب الأقصر، قبل أن يتوجهوا إلى أسوان اليوم الثلاثاء على متن أحد الفنادق العائمة.

فيما عبر اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عن ارتياحه لوصول أول فوج سياحي ياباني، مشيراً إلى أن مطار الأقصر الدولي سوف يستقبل في منتصف الشهر الجاري أول طائرة فرنسية قادمة من باريس في أول رحلات الطيران المباشر بين الأقصر والعاصمة الفرنسية، بجانب استقبال أربع رحلات طيران ألمانية بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء، وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي إلى 27% بفنادق المدينة.